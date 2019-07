voestalpine rechnet mit "wirklich hartem Herbst"

„Wir rechnen mit einem wirklich harten Herbst“, sagt Peter Felsbach, Sprecher der voestalpine. Seit dem Frühsommer habe sich der Abschwung manifestiert. Die US-Strafzölle auf Stahlprodukte aus Europa bringen einen zusätzlichen Dämpfer. Einen Vorgeschmack, was den Stahl- und Technologiekonzern mit Zentrale in Linz in den kommenden Monaten erwartet, gab es gestern: Beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice wurden 125 der 1300 Mitarbeiter des Rohrwerks in Kindberg zur Kündigung angemeldet.

„Das ist eine Vorsorgemaßnahme. Wie viele Mitarbeiter es tatsächlich treffen wird, wird sich noch zeigen“, so Felsbach. Man versuche einen Teil der Beschäftigten in anderen Bereichen unterzubringen. Grund für die Maßnahme ist eine Reduktion von Vier- auf Drei-Schicht-Betrieb im Werk in Kindberg. Dort werden Stahlrohre erzeugt, die vor allem in die Erdöl- und Gasindustrie geliefert werden. Aufgrund des unter Druck gekommenen Ölpreises sei die Nachfrage der Kunden deutlich zurückgegangen. Dazu kommen 25 Prozent Importzoll für die nach USA gelieferten Produkte. Mit dem Drei-Schicht-Betrieb komme man von „Hochkonjunktur auf normale Fahrweise“ zurück.

Doch auch die Signale, die aus der deutschen Autoindustrie kommen, sind für die voestalpine wenig verheißungsvoll. Die Effizienzprogramme würden ausgeschöpft, heißt aus dem Konzern. Das bedeutet den Abbau von Urlauben, Stundenguthaben, Leasingprersonal. Es werde gespart, um für ein raues Konjunkturumfeld gerüstet zu sein.

