voestalpine nach drei Quartalen mit 160 Millionen Verlust 

Die voestalpine hat sich im laufenden Geschäft trotz der nachlassenden Konjunktur ganz passabel gehalten: Der Umsatz ist mit 9,8 Milliarden Euro nach drei Geschäftsquartalen nur um 3,8 Prozent hinter dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (Ebitda) liegt um ein Viertel unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bei 837 Millionen Euro.

Doch dann kommen Sonderabschreibungen und Vorsorgen ins Spiel. Aktuell rechnet das Unternehmen mit Sonderabschreibungen auf Firmenwerte in den USA, Kartellvorsorgen und weiteren Risikovorsorgen von 270 Millionen Euro bzw. 75 Millionen Euro. Unterm Strich drückt das das Ebit von 526 Millionen Euro auf minus 82 Millionen. Das Ergebnis nach Steuern rutscht mit 160 Millionen Euro tief in die Verlustzone.

In der Aussendung zu den Finanzkennzahlen wird Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner zitiert: „Der Konjunkturrückgang in unseren wichtigsten Märkten und Branchen sowie die Sonderabschreibungen wirken sich deutlich negativ im dritten Geschäftsquartal aus. Gleichzeitig zeigt das Kostensenkungsprogramm bereits Wirkung. Wir sehen auch erste Anzeichen, dass es zu einer Stabilisierung der Nachfrage in einigen Bereichen kommen könnte.“

Allerdings bezeichnet die voestalpine die Folgen des Coronavirus als zusätzlichen Unsicherheitsfaktor. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein Ebitda von 1,2 Millarden Euro und ein „gerade noch positives Ebit“.

Weil eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro zurück bezahlt wurde und mit Fremdkapital refinanziert wurde, ist im Berichtszeitraum auch die Verschuldung auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen und der Eigenkapitalanteil zurück gegangen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.