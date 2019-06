voestalpine mit massivem Gewinnrückgang

Das Ergebnis nach Steuern schmolz um 44 Prozent auf 458,6 Millionen Euro - bei einem Rekordumsatz von 13,6 Millionen Euro (plus 5 Prozent), wie der Stahlkonzern am Mittwoch bekanntgab. Grund dafür sind Sondereffekte innerhalb des Konzerns, neue Abgasnormen in der Automobilindustrie und der Handelsstreit.

Zu den belastenden Faktoren gehörten die in größeren Abständen notwendige Erneuerung eines Großhochofens in Linz, die über den Sommer hinweg stattfand, Betriebsstillstände in Texas im Herbst, finanzielle Rückstellungen im Zusammenhang mit einem laufenden Kartellverfahren im Bereich Grobblech in Deutschland sowie stark erhöhten Anlaufkosten beim größten konzerneigenen US-Automobilkomponenten-Werk am US-Standort Cartersville (Georgia).

Erschwerend hinzu kam "eine zunehmende Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung". Auch der eskalierende Zollstreit zwischen den USA und China drücke auf die Stimmung in der Wirtschaft; die "endlosen 'Brexit'-Verhandlungen" führten zu wirtschaftlicher Verunsicherung. Spätestens seit dem letzten Kalenderquartal 2018 sei absehbar, dass der ökonomische Aufwärtstrend der vergangenen drei Jahre auf ein Ende zusteuere.

Wie schwierig die nächsten Monate werden, lässt ein Zitat des künftigen Voest-Chefs Herbert Eibensteiner zum Ausblick erahnen. In der ersten Veröffentlichung wird er sinngemäß so zitiert:

„Der Vorstand arbeitet intensiv daran, 2019/20 trotz weiter wachsender wirtschaftlicher Unwägbarkeiten eine – gemessen am abgelaufenen Geschäftsjahr – stabile Entwicklung des operativen Ergebnisses (EBITDA) zu erreichen." Eine genauere Angabe entbehrt einer realistischen Basis“, so Eibensteiner. Die

eingangs erwähnten Handelsstreitigkeiten, die Herausforderungen im US-Werk und eine undurchschaubare Entwicklung auf der Rohstoffseite würden einen Ausblick so schwierig machen.

Für die Aktionäre gibt es aber eine gute Nachricht: Die Dividende wird von 1,40 auf 1,10 Euro zurückgenommen - und damit deutlich weniger stark als das Ergebnis rückläufig ist.

Im vergangenen Geschäftsjahr verringerte sich das EBITDA gegenüber 2017/18 um knapp 20 Prozent auf 1,565 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging von 1,18 Milliarden auf 779,4 Millionen Euro um 34 Prozent zurück. Die EBIT-Marge verschlechterte sich von 9,1 auf 5,7 Prozent. Der Gewinn je Aktie (EPS) sank von 4,40 auf 2,31 Euro.

