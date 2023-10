voestalpine kauft im Bereich Lagersysteme zu

Das niederländische Unternehmen Nedcon, Tochter des Linzer Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine, hat den italienischen Lagerspezialisten Torri mit Sitz in Vicenza gekauft. Das wurde heute per Aussendung bekannt gegeben. Torri produziert seit mehr als 50 Jahren Regalsysteme und Lagerbühnen für unterschiedliche industrielle Anwendungen. Zum Portfolio zählen sowohl manuelle als auch automatische Lagersysteme. 135 Mitarbeiter erzielten zuletzt einen Umsatz von rund 75 Millionen Euro. "Mit der Akquisition können wir unsere Strategie, komplexe Lagersysteme von der Entwicklung bis zur Montage aus einer Hand anzubieten, konsequent fortsetzen. Einerseits können wir dadurch noch besser den südeuropäischen Markt bedienen, andererseits profitieren dadurch auch unsere bestehenden Kunden“, wird Peter Schwab, Vorstandsmitglied der voestalpine und Leiter der Metal Forming Division, zitiert. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Nedcon ist seit 2004 Teil der voestalpine Metal Forming Division und beschäftigt an vier Niederlassungen rund 500 Mitarbeiter. Lagersysteme von Nedcon kommen etwa in vollautomatisierten Verteilzentrun von Onlinehändlern, Versandunternehmen und Supermärkten zum Einsatz. In der Division sind insgesamt rund 12.000 Mitarbeiter tätig.

