LINZ. "Wir haben ja kein Nachfrageproblem, sondern ein Angebotsproblem", sagte voestalpine-Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner am Mittwoch bei der Präsentation der Quartalszahlen in einer Telefonkonferenz. Die Nachfrage entwickelte sich in allen Marktsegmenten "äußerst robust", auch wenn etwa der Geschäftsbereich Automotive massiv von den Lieferkettenproblemen betroffen war. "Diese Nachfrage ist aber nur verschoben in die Zukunft", so der Voest-Chef.