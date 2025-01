voestalpine investiert in Indien

Die voestalpine Böhler Welding (Schweißtechnik) verstärkt ihre Präsenz im Wachstumsmarkt Indien: Rund drei Millionen Euro wurden in fünf Jahren in die indischen Standorte investiert, teilte der Linzer Stahl- und Technologiekonzern in einer Aussendung mit.

Auch die zukünftigen Projekte wie die Ergänzung des Produktportfolios um eine Massivdrahtproduktion sollen den „Make-in-India“ Anteil forcieren, heißt es.

"Mit den Schweißkomplettlösungen der voestalpine Böhler Welding Gruppe nehmen wir bei unseren lokalen Kunden bereits eine führende Rolle ein und setzen mit dem Ausbau unserer Standorte unsere Strategie local for local weiter fort“, sagt Franz Kainersdorfer, Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG und Leiter der Metal Engineering Division.

Der voestalpine-Konzern erzielte an seinen 12 Standorten in Indien im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 184 Millionen Euro und beschäftigte ca. 900 Mitarbeiter (FTE).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.