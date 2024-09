Voestalpine hat grüne Anleihe über 500 Millionen Euro begeben

Ab 2027 will die voestalpine teilweise auf die neue Elektrolichtbogen-Technik umsteigen.

Die Erlöse aus dieser Emission sollen zu 100 Prozent zur Finanzierung nachhaltiger voestalpine-Projekte, wie etwa greentec steel, verwendet werden. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 3,75 Prozent kann vom 26. September bis 3. Oktober 2024 auch von Privatanlegern gezeichnet werden, teilte die voestalpine am Mittwoch mit.

"Besonders freuen wir uns, dass wir mit der Weltbank einen prominenten Investor für unsere Emission gewinnen konnten", sagte voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner. "Die International Finance Corporation der World Bank Group hat rund 75 Millionen Euro in unsere grüne Anleihe investiert." Die Valuta und Handelsaufnahme dieser grünen Anleihe (ISIN AT0000A3FA05) an der Wiener Börse ist für 3. Oktober 2024 vorgesehen.

Grüner Stahl ab 2027

Die voestalpine will ihre traditionelle Hochofenroute ab 2027 teilweise auf grünstrombasierte Elektrolichtbogen-Technik umstellen und so bis 2029 rund 30 Prozent ihrer Emissionen reduzieren.

Die beiden Großbaustellen in Linz und Donawitz seien voll im Plan, berichtete Eibensteiner. In Linz habe man bereits für die neue Rohstoffversorgung eine rund 750 Meter lange Förderbandbrücke gebaut. Ab Ende 2024 wird die Halle für den neuen Elektrolichtbogenofen errichtet und ein sogenannter Microtunnel für die neue 220-kV-Stromleitung, die ab 2027 den Elektrolichtbogenofen mit Grünstrom versorgt.

Am voestalpine-Standort in Donawitz hat man mit der Montage der Halle und Kranbahnen begonnen. Für die Stromanbindung wird das Baufeld der 220-kV-Schaltanlage fertiggestellt und an die APG (Austrian Power Grid) übergeben, die die weiteren Bauarbeiten bis 2026 umsetzen soll.

