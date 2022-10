voestalpine halbiert Oberbank-Gewinn

Mit einer „Gewinnwarnung“ macht die Oberbank ihre Anleger darauf aufmerksam, dass der Gewinn im heurigen Jahr voraussichtlich halbiert wird. Ursache dafür seien die negativen Entwicklungen auf den Kapitalmärkten und ein Abwertungserfordernis bei der Beteiligung an der voestalpine, schreibt die Bank in einer Ad-hoc-Mitteilung.

Der Rückschlag wirkt sich im dreistelligen Millionenbereich aus. Nach drei Quartalen werde das Ergebnis vor Steuern um rund 115 bis 120 Millionen auf 110 Millionen Euro sinken. Im Vorjahr hatte die Bank zu diesem Zeitpunkt ein Ergebnis von 226,9 Millionen ausgewiesen.

Die voestalpine-Aktien werden nach der so genannten „Fair-Value-Methode“ bewertet, der Wertverlust wirkt sich auf das Gesamtergebnis heuer besonders deutlich aus.

Die Anteile am Linzer Konzern haben schon oft dazu beigetragen, das Oberbank-Ergebnis kräftig aufzufetten. Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Dabei verlaufe das operative Geschäft, also die klassischen Bankaktivitäten, sehr gut. Bei den Zins- und Dienstleistungserträgen verzeichne die Oberbank Zuwächse, das Kreditrisiko sei nach wie vor als günstig einzustufen, heißt es in der Mitteilung der Bank.