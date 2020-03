voestalpine, Ebner, Palfinger: Kurzarbeit in Vorbereitung

18.000 Betriebe haben sich bundesweit bereits zur Kurzarbeit vom Arbeitsmarktservice beraten lassen, sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher gestern. 3500 Firmen davon – also fast jede fünfte – haben ihren Sitz in Oberösterreich. Tatsächlich laufen in etlichen Industriebetrieben, die das Instrument der Kurzarbeit auch kennen, schon Vorbereitungen dafür. Ein Rundruf.

Aus der Konzernzentrale der voestalpine in Linz heißt es, dass es "breitflächig und an zahlreichen Standorten" zur Anmeldung von Kurzarbeit kommen werde – auch in Linz, wo in etlichen einzelnen voest-Firmen mehr als 10.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. "Wenn die Autofabriken stoppen, die Flugzeug- sowie die Öl- und Gasförderindustrie herunterfahren, müssen wir reagieren", sagt Konzernsprecher Peter Felsbach.

Seit Mitte dieser Woche ist in etlichen Produktionsbereichen auf Zwölf-Stunden-Schichten umgestellt, um weniger Personal zu benötigen und Mannschaften verfügbar zu haben, die mit Kollegen nicht in Kontakt seien. Wie bzw. welche Hochöfen weiterlaufen werden, darüber werde es nächste Woche Entscheidungen geben. "Wir prüfen international die Möglichkeiten zur Kurzarbeit. Was wir sehen, ist, dass das österreichische Modell im Vergleich gut ist", heißt es aus dem Leitbetrieb.

Der Industrieofenbauer Ebner leidet seit Monaten unter einer Auftragsdelle, weil seine Kunden aus der Autoindustrie kaum investieren. Dort läuft bereits eine inoffizielle Kurzarbeit – an Freitagen werden Zeitguthaben und Urlaube abgebaut. Firmenchef Robert Ebner sagt, das Thema Kurzarbeit werde man sich genauer anschauen müssen. Mitarbeiter wurden bereits zurückgeholt, wer mit dem Flugzeug heimgereist ist, ist für zwei Wochen zu Hause.

Im Wacker-Neuson-Werk in Hörsching beginnt am 26. März ein einwöchiger Betriebsurlaub, der aus dem Sommer vorgezogen werde, teilt die Zentrale in München mit. Danach sei Kurzarbeit vorgesehen, die Anträge laufen.

Beim Salzburger Kranhersteller Palfinger wird bis zum 3. April produziert. "Und zwar in Kurzarbeit, damit wir für die Mitarbeiter die Sicherheitsabstände sicherstellen können. Von 6. April weg folgt eine zwei-, vielleicht dreiwöchige Totalschließung", sagt Vorstandschef Andreas Klauser. Die Zeit werde genützt, um weitere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: "Wenn wir die Arbeit wieder aufnehmen, wollen wir nicht wie kopflose Hühner herumlaufen." Schließlich seien die Auftragsbücher gut gefüllt. Das heißt es auch beim Landmaschinenerzeuger Pöttinger. In Grieskirchen wird nach einwöchiger Pause am Montag die Arbeit wieder aufgenommen. "Wir haben die Arbeitsabläufe so strukturiert, um unseren Mitarbeitern bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten", sagt Gregor Dietachmayr, Sprecher der Geschäftsführung. (sib/viel)

