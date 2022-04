Das Werk in Corpus Christi ist wegen seiner Baukostenüberschreitung und weil es lange nicht und nicht in Gang kommen wollte, zu zweifelhafter Berühmtheit gelangt. Doch es sollte dem Linzer Konzern auf seinem Weg zu einem sauberen Stahlerzeuger wertvolle Dienste leisten. Dies, weil der dort hergestellte hochkonzentrierte Eisenschwamm mit einem Eisenanteil von 91 Prozent künftig in Linz sowohl im Stahlwerk und später dann in den Elektroöfen wichtiges Rohmaterial sein sollte.