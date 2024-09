voestalpine-Chef: Biogasgesetz würde 2000 Jobs kosten

voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner, bei öffentlichen Auftritten meist ein Mann leiser Worte, wurde heute bei einer Pressekonferenz deutlich. "Dieses Gesetz ist vielleicht gut gemeint, das Gegenteil wird aber bewirkt. Wir bekennen uns zum Klimaschutz, aber mit diesem Gesetz zahlen wir gleich dreimal: für teureres Gas, teureren Strom und für steigende Personalkosten als Folge der Inflation."

Da SPÖ-Chef Andreas Babler vor zwei Wochen entgegen der bisherigen Parteilinie Zustimmung zum EGG verkündet hatte und damit die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat in Aussicht stellte, könnte das Gesetz wider Erwarten doch noch beschlossen werden. "Entweder die verantwortlichen Politiker wissen nicht, was sie damit anrichten, oder es ist ihnen egal. Beides ist verwerflich", sagt Eibensteiner. Die voestalpine befürchtet bis 2030 eine Milliarde Euro an Kosten, die Hälfte davon aus dem EGG direkt. Danach würde das Gesetz mit 150 Millionen Euro pro Jahr zu Buche schlagen. Man könne davon ausgehen, dass dies rund 2000 Arbeitsplätze kosten würde, um die Belastung zu kompensieren, sagt Eibensteiner.

Das Gesetz sieht vor, dass bestimmte Mengen an Biogas dem Gasangebot beigemischt werden müssen. Passiert dies nicht, werden Strafzahlungen fällig. Der Fixbetrag von 125 Euro je Megawattstunde sei für Anbieter ein Anreiz, den Biogaspreis möglichst hoch zu halten. Die Industriellenvereinigung kritisiert, dass dies das falsche Preismodell sei, weil es keinen Anreiz gebe, Biogas billig anzubieten. Sie sei daher gegen den vorliegenden Vorschlag und fühle sich auch zu wenig in die Entstehung des Gesetzes eingebunden, sagt IV-Geschäftsführer Christoph Neumayer.

Verärgert sind auch die Vertreter der Papierindustrie. Kurt Maier, Vorstandschef der Heinzel Group und Präsident der Interessenvertretung Austropapier kritisiert ein Paradoxon: "Wir produzieren schon jetzt 200 Gigawattstunden im Jahr und verwenden das für die eigenen Produktion. Diese Menge wird uns aber nicht angerechnet. Wir müssten das Biogas verdichten, ins Netz einspeisen und dann wieder kaufen."

Aus dem Nationalrat heißt es, die Verhandlungen über das EGG würden laufen, es sei Stillschweigen vereinbart. In den nächsten 48 Stunden könnte aber ein Fristsetzungsantrag eingebracht werden, so dass noch diese Woche über das Gesetz abgestimmt werden könnte. Nicht nur die Grünen wollen das. Auch in der ÖVP gibt es mit den Vertretern der Landwirtschaft eine große Lobby, die das für die eigene Klientel gern hätte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.