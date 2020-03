Oberösterreichs Industriebetriebe fahren ihre Produktionen in der Corona-Krise herunter. So hat der größte heimische Leitbetrieb, die voestalpine, gestern Abend angekündigt, in rund 50 europäischen Gesellschaften Kurzarbeit anzumelden. In Österreich werde man in fast allen Gesellschaften auf das neue Kurzarbeitsmodell zurückgreifen. Das tatsächliche Ausmaß der Kurzarbeit werde sich in den nächsten Wochen definieren auf Basis der jeweiligen Auslastung, so das Unternehmen in einer Aussendung.