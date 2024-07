voestalpine baut höchstes Lager seiner Geschichte

Das ist fast so hoch wie die Türme der Linzer Ursulinenkirche an der Landstraße. Dies sei das höchste Hochregallager in der Konzerngeschichte, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Konstruktion ist auf die Einlagerung von 18.000 Reifenpaletten ausgelegt. "Insbesondere bei vollautomatischen Hochregalsilos mit Höhen über 30 Meter nimmt die voestalpine eine führende Rolle ein", sagt Carola Richter, Leiterin der Metal Forming Division.

Für Jysk Platz für 166.000 Paletten

Die aus Stahlprofilen gefertigten Hochregallagersysteme der Metal Forming Division des voestalpine-Konzerns werden weltweit nachgefragt, etwa vom dänischen Einrichtungshändler Jysk. Für diesen errichten die Linzer in den Niederlanden aus 8000 Tonnen Stahl zwei Regalblöcke mit je 45 Metern. Das Lager mit Platz für etwa 166.000 Paletten soll bis Dezember 2025 fertig sein.

Auch beim neuen Zentrallager von XXXLutz in Zurndorf ist die voestalpine Lieferant. Bis Oktober 2024 soll dieses 70.000 Palettenplätze haben. Über alle Auftragssummen wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Voest erzielt ihre Wertschöpfung im Bereich Regal- und Lagersysteme vor allem mit rollprofilierten Rohren, mit der Konstruktion und Montage der Lager. Andere Regalbauer wie die TGW konzentrieren sich auf die hochkomplexen Abläufe in der Lagerlogistik.

