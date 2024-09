voest-Tochter Camtec stellt Produktion in Linz ein

Die Camtec GmbH, Tochter der Steel Division des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine, zieht sich bis Ende des Geschäftsjahres 2025/26 (per 31. März) schrittweise aus Linz zurück. Die Camtec ist auf die Herstellung von Schiebern und wartungsfreien Gleitelementen aus Messing, Kupfer und Aluminium spezialisiert und beliefert vor allem die Automobil- und Automobilzuliefer- sowie die Maschinenbauindustrie. Aufgrund der gestiegenen Energie- und Personalkosten und dem zunehmenden Preisdruck durch Mitbewerber aus Drittstaaten, vor allem aus China und Indien, seien die Produkte international nicht mehr konkurrenzfähig. Auch die schleppenden Nachfrage in der europäischen Industrie würde sich negativ auswirken. Daher sei die Produktion wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Die 53 Mitarbeiter können in andere Geschäftsbereiche wechseln. Der Umsatz betrug zuletzt zwölf Millionen Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.