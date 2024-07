voestalpine-Chef: "So sind wir nicht"

Eibensteiner ging in seiner Rede rasch auf die Causa Prima, die Fehlbuchungen eines Geschäftsführers einer deutschen Tochtergesellschaft in Höhe von 100 Millionen Euro, ein. Diese hätten die voestalpine in den vergangenen Wochen in eine falsches Licht gerückt. Aber "so sind wir nicht!", bemühte er die geflügelten Worte des Bundespräsidenten Van der Bellen.