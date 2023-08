Voest-Aufsichtsrat gibt nur einen neuen Vorstand bekannt

Der Name jener Frau, die Peter Schwab nachfolgt, wurde in der offiziellen Medieninformation nicht genannt. Bestätigt wird aus dem Unternehmen, dass eine Frau kommt und man international auf die Suche gegangen sei. Die künftige Chefin über die Automotiv- und Profilsparte des voestalpine-Konzerns muss ihren Ausstieg und Umstieg erst in die Wege leiten. "Aus arbeitsrechtlichen Gründen" werde ihr Name deshalb erst im Verlauf des September bekannt gegeben.