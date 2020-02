VKI gewinnt gegen Vitalakademie in erster Instanz

2019 konnte sich die Vitalakademie mit Sitz in Linz über einen Rekord von mehr als 3000 Kursteilnehmern freuen, allein 1000 davon in Oberösterreich. Gestern trübte allerdings eine Information des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) die Feierlaune: In erster Instanz hat der VKI ein Verfahren wegen irreführender und unzulässiger Geschäftspraktiken gewonnen. Demnach hält die Ausbildung zum diplomierten Ernährungstrainer nicht, wovon die Absolventen ausgehen. Sie dürfen keine persönlichen Ernährungsberatungen durchführen.

Einzelne Ernährungstrainer seien von "echten" Ernährungsberatern angezeigt worden, heißt es beim VKI. Dieser wirft der Vitalakademie vor, weder vor Abschluss des Ausbildungsvertrages noch in ihren Bildungskatalogen ausreichend auf die Unterschiede in den Ausbildungen hinzuweisen.

Ernährungsberatung ist ein Gewerbe, das nur jemand ausüben darf, der entweder ein Studium für Ernährungswissenschaften oder eine Fachhochschule für Diätologie absolviert hat, teilt die Wirtschaftskammer mit. Der Oberste Gerichtshof hat zudem klargestellt, dass Ernährungstrainer Vorträge oder Kochkurse abhalten dürfen, aber keine individuellen Beratungen.

Die Ausbildung bei der Vitalakademie kostet 1890 Euro. Bei der WK ist über aktuelle Probleme nichts bekannt. In anderen Bereichen würden auch Ausbildungen im Rahmen von Befähigungsnachweisen angeboten.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Vitalakademie, Mario Weingartler, kündigte Berufung an und sprach von einer „einseitigen und praxisfremden Rechtsprechung“, seine Argumente seien nicht berücksichtigt worden. Der VKI hat zudem 29 Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeklagt. Weingartler kontert, 60 Prozent der Kritikpunkte des VKI seien beseitigt. (sib)





