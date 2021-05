Vivatis übernimmt Opernball-Caterer

Das gab Vivatis, Tochter der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, heute, Donnerstag, in einer Aussendung bekannt. "Gerstner ist eine Marke von qualitativem Weltruf und öffnet uns eine Tür ins anspruchsvolle Spitzensegment des Catering-Marktes", wird Gerald Hackl, Vivatis-Vorstandschef, darin zitiert. Die Bundeswettbewerbsbehörde muss noch grünes Licht für die Übernahme erteilen.

Vivatis will Gerstner in die eigene Cateringmarke Gourmet integrieren. Das 1847 gegründete Unternehmen liefert unter anderem das Catering für den Wiener Opernball. Die 128 Mitarbeiter blieben ebenso erhalten wie die Marke, versichert Vivatis. Gerstner-Chef Oliver Braun zieht sich zurück und übergibt an die beiden Gourmet-Geschäftsführer Herbert Fuchs und Johann Pinterits. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben.

Vivatis beschäftigt 2700 Mitarbeiter und peilt heuer einen Umsatz von rund 824 Millionen Euro an. Unter dem Dach der Holding mit Zentrale in Linz befinden sich Namen wie Inzersdorfer, Maresi, Toni Kaiser oder Knabber Nossi.