Vivatis: Rekordumsatz, Kostensituation "herausfordernd"

Die Linzer Lebensmittelgruppe Vivatis (Maresi, Kabernossi, Inzerstorfer, Toni Kaiser), die zur Raiffeisenlandesbank gehört, hat den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um zehn Prozent auf 1,285 Milliarden Euro gesteigert: Grund dafür ist einerseits organisches Wachstum, andererseits "notwendig gewordene Preisanpassungen", wie es heute, Freitag, in einer Presseaussendung heißt. Das Unternehmen verweist auf eine zufriedenstellende Entwicklung: Die für Gemeinschaftsverpflegung zuständigen Tochter Gourmet habe zahlreiche Neukunden gewonnen. Gut entwickelt habe sich auch die Tochter Maresi.

Mit Ende 2023 wurde in Andorf das Werk von Ecofly, Österreichs größte Insektenanlage, in Betrieb genommen, an der Vivatis die Mehrheit hält. Die Vivatis-Tochter Purea will die Larven der Schwarzen Soldatenfliege zu Mehlen und Fetten für die Futtermittelproduktion weiterverarbeiten.

Herausfordernde Kostensituation

Die Kostensituation bezeichnet Vivatis-Vorstandschef Gerald Hackl aber nach wie vor als herausfordernd: Obwohl es bei den Rohstoffpreisen zu einer gewissen Entspannung gekommen sei, seien die Mehrbelastungen nach wie vor beträchtlich. So seien die Kosten im Vergleich mit 2022 um zehn Prozent zurückgegangen: Man liege aber nach wie vor 40 Prozent über dem Vorkrisenniveau von 2019. Auch die Energiekosten seien im Jahresvergleich gesunken, würden aber nach wie vor 70 Prozent über dem Niveau von 2019 liegen. Dasselbe gelte für Logistikkosten und Verpackungsmaterial. Für 2024 rechnet Vivatis mit Mehrkosten im Ausmaß von mehr als 50 Millionen Euro, was auch auf deutlich höhere Lohn- und Gehaltskosten zurückzuführen ist.

