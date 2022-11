Mit 14 Jahren hat Raphael Reifeltshammer in der Fußballakademie von Frank Stronach gekickt, später in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Aus der großen internationalen Karriere wurde für den gelernten Verteidiger aus Neuhofen im Innkreis aber nichts. Dafür hat sich der 35-jährige Bruder des Sportdirektors der SV Ried, Thomas Reifeltshammer, als Jungunternehmer in Salzburg einen Namen gemacht und plant die Internationalisierung.