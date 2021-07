Vinzenz-Gruppe entwickelt Therapien gegen Long-Covid

Eine erste Bilanz nach 15 Monaten Corona-Pandemie hat am Donnerstag Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz-Gruppe, gezogen. Die Gruppe betreibt in Oberösterreich und Wien sieben Ordensspitäler mit einem regionalen Versorgungsanteil von 23 Prozent in Oberösterreich bzw. 17 Prozent in Wien und mit mehr als 8500 Mitarbeitern.