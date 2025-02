Vierter Wochensieger beim Börsespiel gekürt

Beim Börsespiel von OÖN und Raiffeisen Oberösterreich steht der vierte Wochensieger fest: Philipp Lengauer weist die beste Entwicklung des Spieldepots auf (plus 10,45 Prozent). Er bekommt einen Kepler-Fonds-Gutschein im Wert von 500 Euro.

Auch in den kommenden vier Wochen werden Wochensieger gekürt (es geht immer um die fünf Handelstage Donnerstag bis Mittwoch). Das Rennen in der Gesamtwertung des bis 26. März laufenden Börsespiels ist sehr spannend. Der Einstieg ist jederzeit auf oon-boersespiel.at möglich.

In der Erwachsenenwertung führte am Freitag Alexander Panagl (plus 24,12 Prozent) vor Veronika Lindner und Philipp Lengauer. In der Schülerwertung lag Luisa Lettner vorn (plus 19,75 Prozent), in der Schulklassenwertung die 4AFMBM des Linzer Technikums Paul Hahn (plus 17,50 Prozent).

Auf die Sieger warten tolle Preise. Der erste Preis in der Erwachsenenwertung ist ein Wertgutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro. In der Schülerwertung wird der erste Platz mit einem E-Mountainbike im Wert von 4165 Euro belohnt. Der erste Preis in der Klassenwertung ist ein LASK-Heimspiel mit Verpflegung um 2000 Euro.

Alle Wertpapiere, die auf der Website angeführt sind, können fiktiv gekauft und verkauft werden. Das virtuelle Startkapital beträgt 50.000 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper