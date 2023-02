Viertagewoche: Großversuch in Großbritannien war "voller Erfolg"

56 von 61 Arbeitgebern teilten nach Ende der Testphase mit, die Viertagewoche beibehalten zu wollen. 18 bestätigten das Konzept sogar bereits als dauerhaft eingeführt. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse von Forschern aus Boston sowie Cambridge hervor. "Der Versuch war ein voller Erfolg", so das Fazit der Autoren und Autorinnen.

Sie hatten das Projekt wissenschaftlich begleitet und Tiefeninterviews mit Beteiligten geführt. "Vor Beginn des Projektes haben viele gezweifelt, ob wir eine Steigerung der Produktivität sehen würden, die die Verkürzung der Arbeitszeit ausgleicht - aber genau das haben wir festgestellt", sagte Brendan Burchell von der Universität Cambridge einer Mitteilung zufolge. Durchschnittlich stieg der Umsatz der beteiligten Unternehmen der Analyse zufolge während der Testphase in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres um 1,4 Prozent.

Krankenstände gingen deutlich zurück

Die Krankheitstage gingen demnach während des Testzeitraums um rund zwei Drittel (65 Prozent) zurück und die Zahl der Angestellten, die in dieser Zeit das Unternehmen verließen, fiel um mehr als die Hälfte (57 Prozent). Rund vier von zehn Beschäftigten gaben an, sich weniger gestresst zu fühlen als vor Beginn des Projektes.

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch hat die britische Studie heute genutzt um Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) aufzufordern, Beschäftigte und Unternehmen bei der Umsetzung einer Viertagewoche zu unterstützen. Der SPÖ-Sozialsprecher kann sich auch für Österreich ein groß angelegtes Pilotprojekt zur Viertagewoche vorstellen. "Das ist soziale Politik für Österreich", so Muchitsch.

Diverse Branchen beteiligten sich

An dem britischen Projekt nahmen sowohl Unternehmen aus dem Finanzsektor, der IT- und Baubranche sowie der Gastronomie und dem Gesundheitswesen teil. Insgesamt beschäftigen die beteiligten Firmen rund 2.900 Angestellte. Einige Betriebe führten flächendeckend ein dreitägiges Wochenende ein, während andere den freien Tag der Angestellten über die Woche verteilten oder an Ziele koppelten.

Auch in anderen Ländern wird mit der Viertagewoche experimentiert, darunter Irland, Island, Belgien oder Australien. Die englische Studie zur verkürzten Arbeitswoche bei gleichbleibendem Lohn ist nicht die erste ihrer Art, bereits bei Versuchen in Irland und den USA kam es zu ähnlichen Ergebnissen.

Beispiele aus Oberösterreich

Vor allem für Jugendliche wird die Work-Life-Balance wichtiger und die Viertagewoche eine beliebte Form des Berufslebens. Auch in Österreich wird ein reduzierter Stundenbetrieb bereits angeboten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa des Unternehmens Tractive in Pasching in Oberösterreich arbeiten an vier Werktagen 35 Stunden. Auch im Hotel Aviva in St. Stefan-Afiesl können sich die Mitarbeiter freiwillig für eine Viertagewoche entscheiden. Mehr dazu lesen Sie im Artikel "Ein Hotel, das kein Personal sucht". Auch im Hotel Guglwald gibt es die Viertagewoche schon länger.

Im Vorjahr haben unter anderem der Freistädter Fotobuchspezialist Happy Foto, das Boutique Hotel Hauser in Wels, der Elektro- und Gebäudetechniker GEG in Gmunden, der Hagenberger Software-Spezialist Bluesource, der Lebensmittelhändler Lidl, das Paschinger Elektroinstallationsunternehmen Kagerer und der Energieversorger KWG in Rüstorf das Modell eingeführt.

Warum immer mehr Unternehmen die Viertagewoche einführen und andere bewusst darauf verzichten, hat die OÖN-Wirtschaftsredaktion recherchiert.

