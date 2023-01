Vier Prozent Arbeitslose in Oberösterreich: Nur Salzburg ist besser

Vier Prozent betrug die Arbeitslosenquote in Oberösterreich im Jahresdurchschnitt 2022. Das teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag mit. Oberösterreich liegt damit auf Platz zwei - gleichauf mit Tirol. Nur in Salzburg war die Quote mit 3,7 Prozent noch niedriger. Den höchsten Anteil an Jobsuchenden hatte Wien mit 10,5 Prozent vor Kärnten mit 7,1 Prozent. Der Rückgang der Arbeitslosenquote war in Oberösterreich mit minus einem Prozentpunkt nicht so stark wie im Bundesschnitt (minus 1,7 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent).

Der Arbeitsmarkt sei geprägt gewesen von einem enormen Aufholprozess nach der Corona-Pandemie, verbunden mit Rekordbeschäftigung und der niedrigsten Arbeitslosigkeit seit 2011 (in absoluten Zahlen, Anm.), teilte das AMS Oberösterreich mit. Gleichzeitig mache sich das Ausscheiden der Babyboomer-Generation aus dem Arbeitsmarkt in Form eines Arbeitskräftemangels bei den Betrieben bemerkbar. Auswirkungen der globalen Situation seien zumindest im abgelaufenen Jahr noch nicht zu spüren gewesen.

Die Arbeitslosenzahlen gingen 2022 in allen Branchen, vor allem aber in der Produktion und im Dienstleistungsbereich zurück. Im Jahresdurchschnitt waren 28.740 Personen in Oberösterreich arbeitslos vorgemerkt (minus 20,1 Prozent gegenüber 2021).

"Turbulentes Jahr"

Auch die Zahlen für den Monat Dezember sind noch gut. Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen sank im Jahresvergleich um 5,2 Prozent auf 37.044. Inklusive Schulungsteilnehmer waren 45.995 ohne Job (minus 4,3 Prozent). Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen stieg um 8,4 Prozent auf 29.790.

"Das turbulente Jahr 2022 endet mit einer sehr zufriedenstellenden Situation auf dem oberösterreichischen Arbeitsmarkt", sagt Iris Schmidt, stv. Landesgeschäftsführerin des AMS. Besonders erfreulich sei der starke Rückgang der Langzeitbeschäftigungslosigkeit. Der Anstieg der Bauarbeitslosigkeit dürfte ersten Analysen zufolge auf die Witterungssituation im Dezember zurückzuführen sein. "Trotz aller Unsicherheiten geht unser Blick optimistisch in das neue Jahr", sagt Schmidt.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft