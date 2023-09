Viele Stolpersteine beim Glasfaserausbau

In unterschiedlichem Tempo schreitet der Glasfaserausbau in Österreich voran. Während in vielen Großstädten und Ballungszentren die Versorgung mit Glasfaser-Internet gang und gäbe ist, hinken vor allem kleinere Städte und Gemeinden hinterher. Das ist die Kernaussage einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup im Auftrag von Kommunalnet und Speed Connect Austria.