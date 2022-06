Viele Stolpersteine auf dem Weg zum klimaschonenden Bau

Die CO2-Belastung eines Gebäudes setze sich zu zwei Prozent aus der Planung, den Baukosten zu 17 Prozent, dem laufenden Betrieb zu 75 Prozent und zu drei Prozent Abbruchkosten zusammen, sagt Karl Weidlinger, Vorstandschef des Baukonzerns Swietelsky. Der erste Ansatz gelte daher, den Heizbedarf zu reduzieren, sagt Weidlinger. Das Bauunternehmen hat gestern im Linzer Design Center ein "Festival der Ideen" veranstaltet. Dabei wurde auch der Beitrag der Bauindustrie zum Klimawandel diskutiert.

Experten zählten Ansatzpunkte auf: Der Leiter des Österreichischen Ökologie-Instituts, Robert Lechner, nannte als vordringlichstes Problem den zu großen Wohnraumverbrauch. "In den 1990er-Jahren kamen wir auf 33 Quadratmeter Wohnnutzfläche, heute sind wir bei 45."

Der wichtigste Hebel sei allerdings eine Planung, so Lechner. "Nachhaltigkeit werde meist zu spät eingebracht – und dann wird es teuer." Ökologischeres Bauen scheitere – vor allem bei öffentlich ausgeschriebenen Bauten – auch an anfänglichen Mehrkosten. "Dabei rechnet sich das über die Lebenszeit. Private Auftraggeber sind da zugänglicher", sagt Peter Gal, Vorstand bei Swietelsky.

Laut Gal sei das Wichtigste und Ökologischste das Vermeiden von Verschwendung am Bau. Damit meint der Wiener, dass Bauherren und Architekten grobe Änderungen verlangten, während die Baustellen in Bau seien. Das verteuere den Bau und sei ressourcenintensiv. Abhilfe könnte ein sogenannter digitaler Gebäudezwilling schaffen, der ein Projekt digital spiegle und früheres Einschreiten ermöglichen würde.

Die kleinstrukturierte heimische Branchenstruktur speziell bei den Planern würde die nötige Professionalisierung nicht befördern, sagt Christian Peer, der an der Technischen Universität in Wien im Zukunftslabor tätig ist. In der Schweiz und Deutschland gebe es mehr große Planungsbüros, die in der Digitalisierung weiter seien.

Seit Jahren sollte computergestützte Planung EU-weit Standard sein. In der Praxis würden ausschreibende Stellen aber keinen Wert darauf legen, so Gal. Zudem gebe es am Bau für alles Normen – aber nicht für die Planungsprogramme. So würden Programme für Haustechnik und Bau nach wie vor nicht zusammenpassen.

Ein weiterer Punkt ist die emissionsfreie Baustelle selbst. Gal: "Es ist kein Problem, einen Tag die Maschinen elektrisch zu betreiben, das Problem ist die Aufladung." Auch technische Weiterentwicklungen spielen eine Rolle: Etwa sensorgesteuerte Baggervorgänge, mit denen Baugruben präziser und damit energiesparender durchgeführt werden können.

Dass die Baubranche Handlungsbedarf bei der Emissionsreduktion hat, zeigt ein Blick in die Klimabilanz: Inklusive der "grauen Energie" – der energieintensiven Vorleistungen der Zement- und Stahlindustrie – ist der Bau für mehr als 35 Prozent der CO2-Belastung verantwortlich, so Lechner. (sib)