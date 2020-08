Viele Nennungen am Ende der Bewerbungsfrist

Viele Nennungen hat es bis zum Ende der Bewerbungsfrist für den Pegasus noch gegeben. Kommende Woche sichten die Bilanzexperten der Raiffeisenlandesbank die Einreichungen. Anschließend wählt die Jury mit Vertretern aller Partner (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung OÖ und KPMG) unter dem Vorsitz des emeritierten Volkswirtschaftsprofessors Friedrich Schneider die Sieger aus.

Wer die jeweils zehn Nominierten in den Kategorien "Innovationskaiser", "Leuchttürme", "Erfolgsgeschichten" und "Zukunftshoffnungen" sind, wird am Samstag, 29. August, in den OÖN bekannt gegeben.

Martin Düring (o.l.) und Alexander Hummer haben sich auch heuer wieder mit ihrer Düring & Hummer Transporte GmbH aus Marchtrenk beworben. Sie sind in der Kategorie "Erfolgsgeschichten" dabei. Auch der Küchenspezialist Haka aus Traun hat sich beworben: Anfang des Monats hat Mario Stifter (u.l.) die Geschäftsführung von Gerhard Hackl übernommen. Haka feiert heuer sein 90-Jahr-Jubiläum. Das Unternehmen erzählt ebenfalls seine "Erfolgsgeschichte".

Viele Erfolgsgeschichten

Die nächste erzählt der Gastronom Harry Katzmayr (o.r.) mit seinem Linzer Restaurant Pianino: Gemeinsam mit vielen anderen Spitzenköchen hat Katzmayr während des Corona-Lockdowns unentgeltlich für Mitarbeiter des Roten Kreuzes und der Feuerwehr gekocht.

Die Bierszene hat im Mühlviertel einen ganz besonderen Stellenwert: Einer der bekanntesten Vertreter ist die Braucommune Freistadt (Freistädter Bier) mit Geschäftsführer Ewald Pöschko, der zum Sieg vor einigen Jahren ein eigenes Pegasus-Bier gebraut hat. Die Braucommune hat sich ebenfalls bei den Erfolgsgeschichten beworben.

Das Mobilitäts-Start-up triply aus Alberndorf entwickelt und vertreibt Software, mit der man Shuttle-Services effizient planen kann. Sebastian Tanzer (u.r.) ist einer der Gründer: Gewinnt er bei den Zukunftshoffnungen?

Zusätzlich gibt es noch Preise für die "Unternehmerin/Managerin des Jahres" sowie für das unternehmerische Lebenswerk. Der Pegasus wird am 13. Oktober im Brucknerhaus verliehen.

