Viele Lebensmittel sollten in den nächsten Wochen günstiger werden

Die Preise für Lebensmittel kannten in Österreich in den vergangenen Monaten überwiegend eine Richtung: kräftig nach oben. Viele Menschen achteten deshalb beim täglichen Einkauf viel mehr aufs Geld, günstige Eigenmarken landeten häufiger im Einkaufswagerl, der Bio-Anteil schrumpft, obwohl dort die Preise gar nicht so stark gestiegen sind.