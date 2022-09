"Viele fragen sich, ob sie noch gewinnbringend wirtschaften können"

„Wir haben 250 Lkw im Einsatz. Ein Vergleich der Treibstoffkosten von 2021 zu 2022 zeigt Mehrkosten von 400.000 monatlich. Das sind 4,8 Millionen Euro im Jahr“, sagt Günther Reder. Der Logistikunternehmer aus Hörsching hat gestern, Donnerstag, bei einer Pressekonferenz mit Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ, anhand der Entwicklungen in seinem Betrieb auf die drastische Situation in Oberösterreichs Betrieben hingewiesen. Käme die bereits einmal verschobene und nun für 1. Oktober geplante Einführung der CO2-Bepreisung dazu, würde das Unternehmen zusätzlich mit mindestens 640.000 Euro belasten.

Diese Kosten müsse man großflächig an die Kunden und letztlich an die Konsumenten weitergeben, sagt Reder. Dazu kämen noch reine Fixkosten, etwa bis zu 120.000 Euro mehr für den Strom, die sich nicht auf Transport-Tarife überwälzen ließen.

„Die Situation ist sehr gereizt, die Branche braucht dringend Unterstützung“, sagt Reder: Entweder in Form der temporären Absenkung der Mineralölsteuer, durch die Einführung eines Gewerbediesels (analog zum Agrardiesel) oder der Verschiebung der CO2-Bepreisung.

Hummer bezeichnete die Energiekrise als nie dagewesenen Situation. Anrufe von Unternehmen, die sich in ihrer Existenz bedroht sehen, stünden auf der Tagesordnung: „Die Energiekosten schlagen in jedem Betrieb durch. Viele fragen sich mittlerweile, ob sie noch positiv wirtschaften können oder in die Verlustzone rutschen.“

Das bestätigt auch Reinhard Honeder, Berufsgruppensprecher der Branche in Oberösterreich: „Kollegen berichten von doppelt so hohen Rohstoff- und dreimal so hohen Energiepreisen.“ Die Bäcker heizen ihre Öfen mit Strom, Öl bzw. Gas, auch zum Kühlen des Teiges wird viel Energie benötigt. „Die Situation könnte für viele der Auslöser sein, sich das Ganze nicht mehr anzutun und zuzusperren. 360 Betriebe haben wir in Oberösterreich noch. In zwei Jahren könnten es um zehn bis 15 Prozent weniger sein.“



„Insolvenzwelle verhindern“

Hummer forderte gestern eine sofort wirksame Entlastung. Neben einer Senkung der Energiesteuern sei ein temporäres Strompreis-Berechnungssystem („Cost-Plus“) das Gebot der Stunden: Der Strompreis bildet die tatsächlichen Kosten der Produktion des jeweiligen Energieversorgers ab und enthält einen Gewinnaufschlag. Er gilt für Unternehmen und Haushalte. „Billig erzeugter Strom darf nicht teuer verkauft werden.“ Zusätzlich brauche es Finanzhilfen und Steuersenkungen, um eine Insolvenzwelle zu verhindern.