Gewerbe und Handwerk: "Viele Betriebe weinen 2024 keine Träne nach"

Besonders schwierig war die Lage im Vorjahr am Bau und für die damit verbundenen Gewerke, etwa für Tischler.

"Es war kein gutes Jahr für die Betriebe. Viele weinen 2024 keine Träne nach": Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundesparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer, zog bei der Jahresbilanz am Donnerstag eine durchwachsene Bilanz. Laut vorläufigen Schätzungen der KMU Forschung Austria sank der Umsatz der Betriebe unter Berücksichtigung der Inflation um 4,5 Prozent. 2024 sei das fünfte Jahr in Folge mit einem realen Umsatzminus gewesen.