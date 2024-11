Viel Aufwand, wenig Ertrag: Hartes Pflaster Lebensmittelzustellung

Der Online-Supermarkt Gurkerl, der zur tschechischen Rohlik-Gruppe gehört, bietet in Wien und Umgebung ein Sortiment von 15.500 Produkten.

Das Bestellen von Lebensmitteln online und die Lieferung nach Hause sind in Österreich ein schwieriges Geschäft: Wie berichtet, hat der Lebensmitteleinzelhändler Billa diese Woche bekannt gegeben, die Hauszustellung außerhalb Wiens aus wirtschaftlichen Gründen einzustellen. Ab 1. Dezember wird nur noch in Wien, in Teilen von Niederösterreich und dem Burgenland zugestellt.