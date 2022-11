Fast zwei Drittel aller telefonierten Minuten werden mittlerweile über das Internet abgewickelt – und rund die Hälfte davon als Telefonat per Video oder Videokonferenz. Jährlich telefonieren die Österreicher rund 29 Milliarden Minuten. Zu diesem Ergebnis kommt der Telekom-Regulator RTR in einer im Juli durchgeführten und gestern, Dienstag, präsentierten Umfrage. 2009 Teilnehmer wurden befragt. "Es ist ein Trend, der sich in der Corona-Pandemie entwickelt hat und nun fortsetzt", sagt