Verstaubt? "Die Verwaltung kann ein Vorbild bei der Digitalisierung sein"

Verstaubt, behäbig, aufgebläht: Dieses Image haftet der öffentlichen Verwaltung häufig an. Ein anderes Bild will Bernd Konnerth zeichnen, aus Oberösterreich stammender Leiter des öffentlichen Sektors bei Microsoft Österreich. In dieser Funktion vertritt er die digitalen Interessen von Bund, Ländern, Städten, Gemeinden, Gesundheitseinrichtungen, Energieversorgern und Infrastrukturunternehmen. "Wir sind auf einem guten Weg", sagt Konnerth. Digitalisierung helfe, Effizienz und auch Sicherheit im