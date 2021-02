Versicherungen mit 1,6 Prozent mehr Prämien

15,6 Milliarden Euro wurden an Leistungen an die Kunden ausbezahlt, ein Plus von 4,7 Prozent. Das geht aus den vorläufigen Zahlen des Versicherungsverbandes (VVO) hervor. VVO-Präsident ist Robert Lasshofer, zuvor Generaldirektor der Wiener Städtischen.

Einen Rückgang gab es erneut in der Lebensversicherung. Weiter gewachsen ist die private Krankenversicherung: Die Prämieneinnahmen sind um 3,9 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen. Die Leistungen sind um 3,2 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zurückgegangen. Das Prämienvolumen der Schaden-Unfallversicherung (inklusive Kfz-Haftpflicht) wuchs um 2,6 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro. Die Leistungen stiegen ebenfalls um 2,6 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro.