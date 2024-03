Versicherer Allianz wertet Immobilienportfolio ab

Die börsenotierte Allianz hat die Bewertungen von Immobilien in ihrem Investment-Portfolio im vergangenen Jahr um acht Prozent oder rund fünf Milliarden Euro abgesenkt.

In einer Telefonkonferenz mit Analysten zu den Geschäftszahlen hatte Konzernchef Oliver Bäte kürzlich eine Anpassung der Bewertungen in dieser Größenordnung angedeutet, ohne dabei jedoch weiter ins Detail zu gehen. Angesichts eines Immobilien-Portfolios von 58,4 Milliarden Euro, das die Allianz für Ende 2023 ausweist, ergibt sich daraus ein absoluter Wert von rund fünf Milliarden Euro an Abwertungen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte das.

Was Investoren zögern lässt

Gewerbeimmobilien gehören zu den Anlageklassen, die vom rasanten Zinsanstieg besonders stark betroffen sind. Investoren haben mit höheren Kreditkosten, sich verändernder Nachfrage und sinkenden Bewertungen zu kämpfen. Der Zusammenbruch der Signa-Gruppe von Rene Benko ist eines der bekanntesten Beispiele der Krise.

"Wir spiegeln die Wertveränderungen", sagte Bäte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg über Immobilien. "Die eigentliche Sorge der Investoren besteht darin, dass es Marktteilnehmer mit Wertminderungen gibt, die diese nicht anzeigen. Die Allianz ist sehr konsequent."

Die größten Sektoren im 58,4 Milliarden Euro schweren Immobilienportfolio der Allianz sind Büros mit einem Anteil von 49 Prozent und Wohnimmobilien mit 16 Prozent. Das Risiko in den USA, wo einige Teilmärkte besonders unter Druck stehen, ist mit zwölf Prozent relativ gering.

Trotz des Gegenwinds auf dem Immobilienmarkt ist Bäte zuversichtlich. "Auf lange Sicht bleiben wir sehr optimistisch für den Sektor." Die Allianz bleibe ein opportunistischer Käufer.

