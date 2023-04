Versandhändler Otto litt 2022 unter geringer Konsumlaune

"2022 war das schwierigste Jahr im E-Commerce seit Bestehen des E-Commerce", sagte Unito-Chef Harald Gutschi am Dienstag. Die hohe Inflation habe die Kunden verunsichert, Investitionsgüter seien weniger gekauft worden. Weil die Lieferkettenprobleme gelöst und die Transportkosten wieder gesunken seien, könne das Unternehmen günstiger in Fernost einkaufen.

In drei Monaten würden 80 bis 90 Prozent der Produkte im Textilbereich um mehr als zehn Prozent günstiger. Dann werde auch die Konsumneigung zurückkehren, so Gutschis Hoffnung. 2024 sollte wieder Normalität einkehren. Unito gehört zur deutschen Otto-Gruppe und hat in Graz und Salzburg Niederlassungen mit rund 400 Beschäftigten.

