"Versäumnisse": Oberösterreichs Grüne nehmen Strugl in die Pflicht

"Was uns fehlt, sind die Flächen." Das sagte Michael Strugl, Vorstandschef des Energiekonzerns Verbund, zuletzt im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Er kritisierte, dass in Österreichs Politik trotz Energiekrise ein nationaler Schulterschluss fehle, um in große Wind- und Solarparks zu investieren. Ständig würden Projekte blockiert. Einzelne Bundesländer seien "sehr zurückhaltend".