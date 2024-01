Die Vermögenskluft in Österreich schrumpft

Die Vermögensungleichheit in Österreich hat sich reduziert. Das geht aus einer Analyse der liberalen Denkfabrik Agenda Austria hervor – auf Basis einer Datenbank der Europäischen Zentralbank (EZB), die Vermögensdaten „endlich analysierbar“ mache.

Die durchschnittlichen Vermögen der reichsten zehn Prozent der heimischen Haushalte sind demnach seit 2011 langsamer gestiegen als jene der unteren 50 Prozent. Trotzdem sei das Vermögen eines Haushalts im reichsten Zehntel der Bevölkerung noch durchschnittlich 90 Mal so hoch wie das eines Haushalts in der unteren Hälfte. Hauptgrund dafür sei die im Vergleich zu anderen Ländern geringere Eigentumsquote bei Immobilien. Hinzu komme die Steuerlast, so Carmen Treml, Ökonomin bei Agenda Austria.

Hauptgrund dafür sei die in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern geringere Eigentumsquote bei Immobilien. Hinzu käme die Steuerlast. Dadurch sei Vermögensaufbau kaum noch möglich, sagt Carmen Treml, Ökonomin bei der Agenda Austria.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper