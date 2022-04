Verluste für bet-at-home nach Aus für Online-Casinos

In den gestern auf der Homepage des Online-Sportwettenanbieters bet-at-home veröffentlichten Geschäftszahlen für 2021 wird deutlich, welchen Einfluss die Einstellung des Online-Casino-Geschäfts im Vorjahr in Österreich hatte. Und dass der Online-Spieleanbieter dies ganz passabel verkraftet hat – trotz eines Absturzes in die Verlustzone.