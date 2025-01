Verlängert Trump Europas Krise?

Donald Trump, der Dealmaker: Was setzt er um, was benützt er als Drohkulisse für Verhandlungen?

Wie ernst ist es Donald Trump mit seinen wirtschaftspolitischen Ankündigungen, die America great again machen sollen? Höhere Zölle, geringere Steuern, weniger Bürokratie hat der neue US-Präsident angekündigt. Was aber wird tatsächlich umgesetzt, welche Folgen haben diese Maßnahmen, und was bedeutet das für Europa und Österreich?