Verhagelte Sommerbilanz für die Stadt Salzburg

Vor Corona – im Juni, Juli und August 2019 – zählten die Festungsbahn und der Mönchsbergaufzug in der Stadt Salzburg noch rund 1,1 Millionen Gäste. Im Vorjahr brach die Zahl der Besucher auf 451.000 ein, heuer stagnierte sie bei 454.000, so der Betreiber, die Salzburg AG Tourismus. Das weitgehende Ausbleiben von ausländischen Gästen und Reisegruppen nennt Geschäftsführerin Daniela Kinz als Grund.

Im Salzkammergut war der Rückgang nicht ganz so dramatisch: Schafbergbahn und Wolfgangsee-Schifffahrt zählten rund 328.000 nach 279.000 Besuchern. 2019 waren es noch 493.000. Vor allem Österreicher, Deutsche und Tschechen kamen in den vergangenen drei Monaten in die Seenregion. Nach Salzburg-Stadt reisten in erster Linie Österreicher, Deutsche und Niederländer.

Internationale Gäste fehlen

Für die Entwicklung im Herbst und Winter ist Kinz "vorsichtig optimistisch". "Was wir unbedingt brauchen, sind anhaltende Reisebewegungen und internationale Gäste", sagt sie im OÖN-Gespräch. Diese seien auch nötig, um das Ziel für kommendes Jahr zu erreichen: "2022 wollen wir wieder an das Niveau von 2019 herankommen."

Kinz pocht auf ein Umdenken im Städtetourismus: Angesichts der Zunahme von Hitzetagen brauche es zusätzliche "Sphären der Erholung und Entspannung". Als Beispiel nennt sie das Museum "Wasserspiegel" mit Wissenswertem zum kühlen Nass auf dem Mönchsberg, das vor allem Einheimische ansprechen soll.

Neue Ausstellung geplant

Auch im Salzkammergut plant die Salzburg AG Tourismus eine neue Dauerausstellung: Im November 2022 soll in der Talstation der Schafbergbahn ein Museum inklusive Restaurant eröffnen, das sich der Bahn und der Wolfgangsee-Schifffahrt widmet.

Der Umsatz der Salzburg AG Tourismus lag 2019 bei rund 23 Millionen Euro. Im Vorjahr brach er um 60 Prozent ein. Das Unternehmen gehört zu 100 Prozent dem Energieversorger Salzburg AG, an dem die Energie AG 26 Prozent hält. Das Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiter.