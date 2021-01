Ein Bericht, zwei Sichtweisen: Zum Start des heuer digitalen Weltwirtschaftsforums in Davos prangert die britische Nichtregierungsorganisation Oxfam einmal mehr soziale Ungleichheit an. Die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößere sich als Folge der Pandemie, heißt es in einem gestern, Montag, veröffentlichten Bericht mit dem Titel "Das Ungleichheits-Virus".