„Behörden sollen in Zukunft nicht mehr mit einer Flut an Dokumenten, sondern mit Daten arbeiten“. So kündigte Hans Werner Streicher, IT-Stabstellenleiter des Landes Oberösterreich, am Freitag gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) den Start der neuen Plattform zur digitalen Abwicklung von Verwaltungsverfahren, „EPA-OÖ“, an.