Vereinfachung bei PV in Oberösterreich

Keine Bewilligung mehr für Anlagen mit mehr als 1 MW in Oberösterreich.

Oberösterreichs Antwort auf die am Mittwoch in Brüssel angekündigten Verwaltungsvereinfachungen unter dem Stichwort "Clean Industrial Deal" ist unter anderem eine Vereinfachung bei PV-Anlagen. Das Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) teilte in einer Aussendung mit, dass nun auch PV-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 1 Megawatt bewilligungsfrei gestellt werden. Bisher waren Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, Parkplätzen und versiegelten Flächen nur bis zu einer Leistung von