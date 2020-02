Verein "Land schafft Verbindung" demonstrierte in Marchtrenk

Das schreibt der ORF Oberösterreich online. Die Bauern kritisierten, dass Österreichs Bauern mit höchster Qualität produzierten aber mit Billigprodukten aus der ganzen Welt konkurrieren müssten.

Damit Österreichs Bauern die Qualität erhalten können, müsse ihnen auch ein entsprechender Preis gezahlt werden, sagte Sprecher Christian Tornehl laut ORF. Diese Kundgebung werde nicht die letzte bleiben. Der Verein übergab schließlich seine Forderungen an Spar. Eine Spar-Sprecherin sagte laut ORF, dass Spar marktkonforme Preise zahle und es eine gute Gesprächsbasis zur Landwirtschaft gebe. Der Verein "Land schafft Verbindung" sei aber eine Splittergruppe an Bauern und nicht der richtige Ansprechpartner, um über Preise zu verhandeln.

"Land schafft Verbindung" organisiert in Deutschland Bauernproteste und wehrt sich insbesondere gegen zu viel Bürokratie und zu strenge Umweltvorschriften. Im Jänner geriet eine Bauerndemonstration der Organisation in die Kritik, weil an einzelnen Traktoren rechtsextreme Banner aufgetaucht waren. Die Veranstalter distanzierten sich davon.