"Verdienen keine goldene Nase mit den Endkunden"

Der teilstaatliche Stromkonzern Verbund hat von einer Entspannung auf den Energiemärkten profitiert und den Gewinn im ersten Halbjahr abermals gesteigert: Der Nettogewinn stieg um 57 Prozent auf 1,287 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 63 Prozent auf 2,255 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 41 Prozent auf 6,686 Milliarden Euro zu. Diese Zahlen präsentierten Vorstandschef Michael Strugl und Finanzvorstand Peter Kollmann gestern, Donnerstag, in Wien.

Strugl sprach von "guten Ergebnissen, die die Marktpreise reflektieren". Der Verbund würde vor allem mit Großkunden und an den Börsen gute Geschäfte machen, "das Geschäft mit den Haushaltskunden ist mit 365 Millionen Euro negativ". Bei der Zahl handelt es sich um eine Prognose für das Gesamtjahr. 2022 sei man in diesem Bereich "annähernd neutral" ausgestiegen. "Wir verdienen uns mit den Endkunden keine goldene Nase", so Strugl. Die hohen Großhandelspreise aus dem zweiten Halbjahr 2022 seien "verspätet und nicht in vollem Ausmaß" weitergegeben worden. Mittlerweile seien die Großhandelspreise wieder auf einem Niveau, auf dem die Verbund-Tarife die Kosten einigermaßen abdecken würden.

172 Millionen Euro abgeschöpft

Gewinnabschöpfungen in Österreich, Deutschland und Rumänien haben das Ergebnis im ersten Halbjahr mit 172 Millionen Euro belastet, 168 Millionen entfielen auf Österreich. Für das Gesamtjahr rechnet Kollmann mit einer Abschöpfung in Höhe von 300 bis 800 Millionen Euro, "abhängig von der Strompreis-Entwicklung".

Strugl setzte bei der Pressekonferenz auch detailliert auseinander, "was mit dem verdienten Geld gemacht wird": In der kommenden Dekade sollen 15 Milliarden Euro in Erzeugungsanlagen, Speicher und den Netzausbau investiert werden. Schwerpunkte seien die Transformation, Dekarbonisierung sowie die Versorgungssicherheit. Bis 2025 würden etwa 700 Millionen Euro in zwei Pumpspeicherkraftwerke in Salzburg und Kärnten investiert. 1,7 Milliarden Euro fließen im selben Zeitraum in den Netzausbau, 1,2 Milliarden Euro in die Wasserkraft und 1,1 Milliarden Euro in die neuen erneuerbaren Energieträger, vor allem in Windkraft und Photovoltaik. Mehr als drei Viertel des Investitionsvolumens gehen nach Österreich.

SPÖ-Chef Andreas Babler und das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut forderten gestern eine Ausweitung der Übergewinnsteuer. Laut FPÖ-Chef Herbert Kickl müssten die Mehreinnahmen des teilstaatlichen Konzerns als Teuerungsausgleich an die Bürger fließen.

