Strafrecht: Wann ist man tatverdächtig, wann ein Beschuldigter?

Herr A. (Initial geändert, Anm.) hatte das Pech, ein Bekannter eines Mannes gewesen zu sein, der im Raum Wels einen Raubüberfall verübte. Wegen einer Mitfahrgelegenheit rief A. nichts ahnend am Tag des Raubes den Bekannten zweimal an, der Räuber hob nicht ab. So geriet A. unter Verdacht, Mittäter zu sein, Aufpasserdienste geleistet zu haben.