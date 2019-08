Verbund steigert Gewinn dank höherer Preise

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 34 Prozent auf 1,835 Milliarden Euro. Das Unternehmen sieht sich in seiner Strategie in Richtung grüne Energie bestätigt und will diesen Weg weitergehen. Neben der Wasserkraft wolle der Verbund auch andere Erneuerbare wie Photovoltaik sowie grünen Wasserstoff, Stromspeicher und Netzausbau verstärkt angehen, sagte Konzernchef Wolfgang Anzenguber gestern bei der Präsentation der Halbjahreszahlen in Wien.

Aus für Kohlekraftwerk Mellach

Das Kohlekraftwerk im steirischen Mellach werde plangemäß mit Ende der Heizsaison 2019/20 außer Betrieb gehen, sagte Anzengruber. Das rund 35 Jahre alte Kraftwerk liefert Fernwärme für die Stadt Graz, der Vertrag läuft nach der kommenden Heizsaison aus.

Den Strompreis für Privatkunden hat der Verbund wie andere Energieversorger auch erhöht. An den Großhandelsmärkten gebe es derzeit keine gravierende Entwicklung, weitere Anpassungen wolle er aber nicht ausschließen, so Anzengruber.