Verbund kauft Gas Connect von OMV

Der Stromkonzern Verbund übernimmt von der OMV die Mehrheit am Gasleitungsbetreiber Gas Connect Austria (GCA) um 271 Millionen Euro. Die GCA soll beim Verbund als Stabilisator der Erlöse im Portfolio dienen, das wegen der erneuerbaren Stromerzeugung immer volatiler wird, sagte der künftige Verbund-Vorstandsvorsitzende Michael Strugl. Der Zukauf mache sowohl wirtschaftlich als auch strategisch Sinn. Damit erhalte der Verbund zusätzlich zu seinen Stromnetzen den Erdgastransporteur und werde damit der Infrastrukturkonzern im Energiebereich in Österreich, so Strugl.

Mit der GCA könne sich der Verbund auch im Bereich "grünes Gas" positionieren. Das Gastransportnetz sei für die Wasserstoffwirtschaft unabdingbar. Strugl verwies auch auf das Elektrolyse-Forschungsprojekt mit der voestalpine und Siemens.

Die staatliche Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) begrüßte die Transaktion zwischen den beiden Unternehmen, an denen die ÖBAG beteiligt ist. Das Geschäft sei aber ohne Einfluss der ÖBAG zustande gekommen. Die ÖBAG hält 31,5 Prozent an der OMV und managt den 51-Prozent-Anteil der Republik am Verbund.

