Verbund im ersten Halbjahr mit weniger Gewinn

Für das Gesamtjahr wird nun ein leicht höherer Konzerngewinn erwartet als zuletzt.

Das Geschäftsmodell habe sich bewährt, so der Verbund. Der Fokus auf die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien, der Ausbau des österreichischen Hochspannungsnetzes, die Fokussierung der Downstream-Aktivitäten sowie der Aufbau neuer innovativer Geschäftsfelder hätten einen wesentlichen Beitrag geleistet. Die strenge finanzielle Disziplin in den Vorjahren habe dazu geführt, dass der Verbund über eine hohe Widerstandsfähigkeit verfüge und heute somit in einem etwas schwächeren und volatileren wirtschaftlichen Umfeld eine weiterhin gute Performance erzielen könne.

Die Wasserführung war im Halbjahr niedriger. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke betrug 0,95 und lag damit um fünf Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt und um 16 Prozentpunkte unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Die Erzeugung in den Speicherkraftwerken ist gestiegen.

Positiv auf das Ergebnis hätten sich die im relevanten Absicherungszeitraum gestiegenen Terminmarktpreise ausgewirkt. Die Spotmarktpreise seien - insbesondere bedingt durch die Auswirkungen der Covid-19-Krise - deutlich rückläufig gewesen, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag. Einmaleffekte habe es im Wesentlichen Wertminderungen im Kraftwerksbereich aufgrund der gestiegenen Kapitalkosten sowie der Bewertung einer Anteilsrückgabeverpflichtung betreffend das Donaukraftwerk Jochenstein gegeben. Das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis sei mit 301 Millionen Euro um 11,6 Prozent unter dem Wert der Vorjahresperiode gelegen. Der Umsatz sank um 14,1 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro.

Für das Gesamtjahr erwartet der Verbund auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser- und Windkraft im zweiten Halbjahr sowie der Chancen- und Risikolage ein EBITDA zwischen 1,15 und 1,25 Milliarden Euro. Bei der Ergebnisveröffentlichung zum ersten Quartal war eine Bandbreite von 1,09 bis 1,25 Milliarden Euro angegeben worden. Die Prognose für das Konzernergebnis liegt nun zwischen rund 510 und 570 Millionen Euro, nach zuletzt rund 470 bis 560 Millionen Euro.

Die geplante Ausschüttungsquote für 2020 liege zwischen 40 und 50 Prozent des um Einmaleffekte bereinigten Konzernergebnisses zwischen rund 500 und 560 Millionen Euro, so der Verbund heute.

Michael Strugl wird 2021 - wie exklusiv berichtet - Verbundschef

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.